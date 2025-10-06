Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Чака се решение след контузията на Мбапе

Чака се решение след контузията на Мбапе

  • 6 окт 2025 | 12:13
  • 541
  • 0

Лекарите на френския национален отбор ще решават дали Килиан Мбапе ще остане на лагер с тима, или ще бъде освободен да се завърне в Реал Мадрид. В събота капитанът на “петлите” получи травма в глезена в двубоя на “кралете” срещу Виляреал.

Днес той ще се появи на сбора на френския тим, който е за идните световни квалификации срещу Азербайджан (10 октомври) и Исландия (13 октомври). Там го очаква преглед, след който ще има повече яснота дали проблемът е сериозен, или не е.

След подновяването на първенствата на Реал Мадрид предстоят мачове срещу Хетафе (19 окт), Ювентус (22 окт) и Барселона (26 окт).

