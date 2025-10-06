Марсилия след ситуацията с нападател на Реал Мадрид

Шефовете на Марсилия активно разглежда възможността да опитат да привлекат под наем нападателя на Реал Мадрид Ендрик, съобщава Le10Sport. 19-годишният бразилец иска да получи повече игрово време, но през тази кампания все още не се е появявал на терена с екипа на "лос бланкос". Бразилецът не попада в сметките на Чаби Алонсо, който предпочита други футболисти в атакуващ план. От Марсилия ще продължават да следят отблизо ситуацията с играча и почти сигурно ще отправят предложение през януари. Договорът на Едрик с мадридския клуб е до 30 юни 2030 година.

