  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  • 6 окт 2025 | 19:41
Марсилия след ситуацията с нападател на Реал Мадрид

Шефовете на Марсилия активно разглежда възможността да опитат да привлекат под наем нападателя на Реал Мадрид Ендрик, съобщава Le10Sport. 19-годишният бразилец иска да получи повече игрово време, но през тази кампания все още не се е появявал на терена с екипа на "лос бланкос". Бразилецът не попада в сметките на Чаби Алонсо, който предпочита други футболисти в атакуващ план. От Марсилия ще продължават да следят отблизо ситуацията с играча и почти сигурно ще отправят предложение през януари. Договорът на Едрик с мадридския клуб е до 30 юни 2030 година.

Футболист на Реал Мадрид е номер едно в Ла Лига за септември
Още от Футбол свят

Официално: Фабио Канаваро ще води дебютант на Мондиал’26

  • 6 окт 2025 | 15:53
Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

  • 6 окт 2025 | 15:32
Капело: Трябва да играем и да оставим политиката настрани

  • 6 окт 2025 | 15:23
Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

  • 6 окт 2025 | 15:23
Модрич е като на 25 години, а Леао все още не е осъзнал колко е добър, смята бивш играч на Милан

  • 6 окт 2025 | 15:02
Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

  • 6 окт 2025 | 14:25
Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
Локомотив (ГО) 1:1 Фратрия, сериозен пропуск на Йосков

  • 6 окт 2025 | 20:30
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
