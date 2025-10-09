Популярни
  Ал-Насър
  2. Ал-Насър
  Жорже Жезус възхитен от Роналдо: Той прави неща извън нормалното

Жорже Жезус възхитен от Роналдо: Той прави неща извън нормалното

  • 9 окт 2025 | 22:22
  • 722
  • 0
Жорже Жезус възхитен от Роналдо: Той прави неща извън нормалното

Жорже Жезус признава, че треньорството в Ал-Насър е „най-трудното“ предизвикателство в кариерата му. В саудитския клуб португалецът ръководи сънародниците си Кристиано Роналдо и Жоао Феликс.

„Това е по-трудно предизвикателство, защото този, който ме покани, беше изпълнителният директор Жозе Семедо, както и Кристиано Роналдо. Ал-Насър не е печелил никакви титли и не е бил шампион от 7 години. А трите най-добри отбора са пред Ал-Насър по отношение на качество и играчи. На 17 точки от първия. Приех поканата, за да стана шампион, не отидох там, за да печеля просто титли. Всичко, което избирам като клубове, моят приоритет е да печеля“, заяви той на Португалския футболен форум, говорейки за подценяването на саудитското първенство.

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

„Това е първенство, което тук в Португалия се подценява. Саудитското първенство има най-добрите в света, страхотни треньори, невероятни стадиони. 34-те победи на Ал-Хилал бяха в саудитското първенство, не в Люксембург. Азиатска Шампионска лига, купа и първенство...“, добави той, отправяйки похвали към Кристиано Роналдо.

„Познаваме го само като работим с него. Познаваме го като играч, но нямаме дълбоки познания. Той е на 40 години и е моят играч, в мачовете, най-бързият в отбора, вторият или третият, който прави най-много спринтове, това е нещо извън нормалното, дори физически. Като човек, няма нищо общо с футбола, той е много интелигентен мъж, не е само да знае да играе футбол, знае много отвъд футбола“, каза той.

„Той има само една цел, той е играч, който познава себе си, познава тялото си, и когато тренираме някое упражнение с по-голяма интензивност, той е на предела, и е играч, който рядко се контузва, защото знае как да се контролира. Знае как да контролира живота си извън футбола, никой няма представа какво представлява този човек в света, той е знамето на Португалия. Където и да е, хората не си тръгват оттам. Стотици хора. И големите му фенове, до 30-годишна възраст, всички са много млади“, добави той, засягайки целта на Роналдо да достигне хиляда гола: „Остават 54. За една година няма да успее, ще играе тази година и още една.“

