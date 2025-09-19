Популярни
  Кристиано Роналдо се ядоса на критики по адрес на Жоао Феликс

  19 сеп 2025 | 17:53
Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се ядоса на критики по адрес на новия си съотборник Жоао Феликс, както се вижда от негов коментар в Инстаграм.

Става въпрос за участници в подкаст, които са се изказали негативно за решението на Феликс да заиграе в Саудитска Арабия едва на 25-годишна възраст. Роналдо обаче реши да защити своя сънародник, с когото играе и в националния отбор на Португалия. “Идиотите не разбират нищо от футбол, но изразяват мнение”, написа Кристиано като коментар под видео с въпросните критики, като неговата рекция набра популярност в социалните мрежи.

Феликс се присъедини към Ал-Насър в края на юли, пристигайки от Челси за общата сума от 50 млн. евро, като в първите си пет мача за новия си отбор успя да отбележи четири гола.

Снимки: Gettyimages

