Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо присъства във вторник на гала вечерта "Portugal Football Globes", където беше отличен със специална награда и отново показа ентусиазма и амбицията, които продължават да го движат както в националния отбор, така и в Ал-Насър. 40-годишният португалски капитан говори спокойно за настоящето, бъдещето и удоволствието, което все още изпитва да представлява Португалия, която се стреми да си осигури участие на следващото Световно първенство.



„Трябва да мислим за настоящето, мач за мач. Очевидно, нашата цел е да отидем на Мондиал 2026 и да го спечелим, но трябва да подхождаме към всичко стъпка по стъпка. Сега имаме тези два мача и, както каза треньорът Роберто Мартинес, трябва да се насладим на момента. Играем у дома, пред нашата публика, и знаем, че когато играем у дома, сме доста силни“, заяви Роналдо.



„За мен е гордост да играя за националния отбор. Винаги чувствам португалците до нас, независимо дали мачът върви по-добре или по-зле – те винаги ни помагат. Сигурен съм, че следващите мачове ще минат добре и ще се класираме за Световното първенство", сподели CR7.

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025

Относно полученото отличие, той подчерта, че не го възприема като символ на сбогуване.



„Това не е награда за край на кариерата. Виждам го като признание за години усилия, отдаденост и амбиция. Обичам да печеля, да помагам на новите поколения. Те също ми помагат да поддържам нивото си и да продължавам да се състезавам. Това е, което ме мотивира: да се състезавам с по-младите. Все още имам страст към това“, каза нападателят.

O discurso de Cristiano Ronaldo ao ser distinguido pela FPF com o Globo Prestígio. pic.twitter.com/O9qTXaX1YO — B24 (@B24PT) October 7, 2025

„Хората, особено от моето семейство, казват: „Време е да спреш. Вече си направил всичко. Защо искаш да вкараш хиляда гола?“ Но аз не мисля така. Мисля, че все още правя добри неща, помагам на моя клуб и на националния отбор и защо да не продължа? Сигурен съм, че когато приключа, ще си тръгна удовлетворен, защото дадох всичко от себе си. Знам, че нямам много години пред себе си, но малкото, което имам, се опитвам да му се насладя максимално“, увери Роналдо.

„Ако беше преди 20 години, щях да отговоря, че искам да „изям света“. Сега вече не гледам на нещата така. Възрастта позволява да мислиш по различен начин. Имам философия да живея ден за ден. Нещата минават толкова бързо, нещата се променят и не можеш да правиш дългосрочни планове. В момента правя краткосрочни планове, защото така е по-вълнуващо. Дава повече желание за живот. Това се опитвам да правя: да се наслаждавам на деня, тренировка след тренировка, мач след мач. Останалото ще се види“, заключи той.