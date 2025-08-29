Феликс, Роналдо и Коман дадоха летящ старт на Ал-Насър

Ал-Насър стартира ударно новия сезон в саудитската лига, след като в първия кръг надигра с 5:0 като гост Ал-Таавон. Две от новите звездни попълнения на отбора - Жоао Феликс и Кингсли Коман вкараха първите си попадения в първенството, като за французина това бе изобщо дебютен гол с екипа на Ал-Насър. Между тях Кристиано Роналдо реализира дежурната си дузпа и вече има 940 попадения в своята кариера. До края Жоао Феликс се разписа още два пъти, оформяйки своя хеттрик.

Още в седмата минута Феликс откри резултата, след като получи в наказателното поле от Анжело и от движение много добре прати с левия крак топката в далечния ъгъл. Това бе първи гол за португалеца в саудитското първенство. Преди това той се беше разписал и в полуфинала за Суперкупата срещу Ал-Итихад. До почивката гостите пропуснаха още няколко добри ситуации да удвоят преднината си.

Félix writes the first line in this league’s story ✍️💛 pic.twitter.com/mrKP0EvNIg — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 29, 2025

В 54-тата минута Кристиано Роналдо го направи, след като бе точен от дузпа. Този гол бе под №940 в кариерата на португалеца.

🚨 Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player in HISTORY to score 940 official career goals. pic.twitter.com/q4h4gYT3Nn — TC (@totalcristiano) August 29, 2025

Само минута по-късно Кингсли Коман вкара първото си попадение за Ал-Насър, след като се възползва от грешка в защитата на домакините и от границата на наказателното поле прехвърли с глава излезлия напред страж на Ал-Таавон.

В 67-ата минута Жоао Феликс отбеляза втория си гол тази вечер след хубав удар от границата на наказателното поле.

В 87-ата минута бившият футболист на Челси, Милан, Барселона, Атлетико Мадрид и Бенфика оформи своя хеттрик, правейки добавка отблизо, след като преди това удар на Кристиано Роналдо срещна напречната греда.

⚽️ BUUUTTT ! Triplé de João Félix 🇵🇹



T’es pas content ? TRIPLÉ ⚽️⚽️⚽️



87’ | Al Taawoun 0 - 5 Al Nassr pic.twitter.com/YPaIAQf8Ov — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 29, 2025