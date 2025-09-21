Популярни
Шоу на Феликс и Роналдо качи Ал-Насър на върха в Саудитска Арабия

  • 21 сеп 2025 | 01:22
Отборът на Ал-Насър оглави класирането на СПЛ на Саудитска Арабия, след като разби тима на Ал-Рияд с 5:1 в срещата от 3-тия кръг на шампионата. Така тимът от Рияд, заедно с Ал-Итихад, останаха единствените отбори със стопроцентов актив след първите си три срещи, като момчетата на Жозе Жезус имат по-добра голова разлика.

Героите за победителите бяха Жоао Феликс (6’, 49’) и Кристиано Роналдо (33’, 76’), които реализираха по две попадения. Феликс дори бе близо до хеттрик, но третият му гол беше отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада. Петото попадение пък вкара бившият нападател на Байерн (Мюнхен) Кингсли Коман (30’), докато за Ал-Рияд се разписа Мамаду Сила (51’), който в миналото е носил фланелките на Райо Валекано, Жирона и Еспаньол, както и на други известни испански клубове.

