  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Мане и Роналдо изстреляха Ал-Насър еднолично на върха

Мане и Роналдо изстреляха Ал-Насър еднолично на върха

  • 26 сеп 2025 | 23:03
  • 12048
  • 9

Кристиано Роналдо вкара гол, а Ал-Насър демонстрира шампионските си амбиции, след като победи с 2:0 като гост основния си конкурент за титлата в Саудитска Арабия Ал-Итихад и оглави еднолично класирането. Португалската звезда се разписа в 35-ата минута и вече има 946 гола в кариерата си.

Другият герой за Ал-Насър беше Садио Мане. Сенегалецът откри резултата в 9-ата минута, а след това асистира за попадението на Роналдо, който е втори в листата на стрелците в СПЛ с 4 попадения, едно по-малко от съотборника си Жоао Феликс.

И двата отбора бяха с пълен актив от 9 точки след първите три кръга. Преди началото на двубоя Роналдо се поздрави с Карим Бензема, с когото дълги години водеха атаката на Реал Мадрид.

Още в 9-ата минута гостите поведоха със зрелищно попадение на Мане. Кингсли Коман демонстрира скорост и техника по десния фланг, след което центрира към Мане, а неговото воле с левия крак остави без отговор стража на Ал-Итихад Предраг Райкович.

В 35-ата минута Мане намери в наказателното поле Роналдо, който се вклини между централните защитници и с глава заби топката в мрежата.

След почивката отборът на Жорже Жезус се защитаваше много организирано, а направените от Лоран Блан смени не помогнаха на Ал-Итихад да избегне поражението. По този начин тимът от Джеда остана втори в класирането с 9 точки, колкото има и Ал-Таавон, а Ал-Насър събра 12 и стъпи еднолично на върха.

