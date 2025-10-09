Суетният Кристиано Роналдо: Не бих бил същият без коса

Кристиано Роналдо винаги изглежда безупречно. 40-годишният звезден футболист отделя много време и внимание на външния си вид и с удоволствие свързва името си с продукти за грижа и красота. Наскоро в Саудитска Арабия той отвори своята петнадесета клиника за коса, където говори за табуто при мъжете.

Трансплантациите на коса в Близкия изток все по-често се свързват с името на Роналдо, тъй като той отваря клиника след клиника, за да помага на мъже, които оплешивяват или вече са оплешивели. За самия CR7 косата му е от жизненоважно значение.

“Не бих бил същият Кристиано без коса“, каза той пред Loud FM. - Мисля, че с коса просто изглеждаш по-добре и имаш повече самочувствие.“

Роналдо подчертава, че е „негово мнение“, че хората с коса изглеждат по-добре от тези без: “Но много хора не се интересуват дали имат коса или не.“

Въпреки това той отбелязва, че темата все още е табу. Той се надява с отварянето на всички тези клиники за коса, че темата ще стане обсъждана и по-достъпна. „Не се различава толкова много от посещението при зъболекар за преглед. Смятам, че това е важна тема за обсъждане”, вярва той.