Похвали за Роналдо и компания: Португалците са решени да бъдат фаворити на Мондиала

Националният отбор на Португалия стартира по възможно най-добрия начин квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Възпитаниците на Роберто Мартинес разгромиха Армения с 5:0 на чужд терен, а победата бе изкована от Кристиано Роналдо (два гола), Жоао Феликс (два гола) и Жоао Кансело. Международната преса акцентира върху триумфа на „мореплавателите“, като двама играчи бяха специално откроени: Кристиано Роналдо и Жоао Феликс.

40-годишният Кристиано влетя ударно и в тези квалификации на Португалия

„Кристиано поведе головата фиеста в чест на Диого Жота. Португалия посвети на Диого Жота голов фестивал, достоен за видеоигра. Както и празненството на Жоао Кансело, в чест на едно от вечните празненства на португалския нападател“, пише „Марка“, която нарича Жоао Феликс „златното момче“. Бившият играч на Барселона и Атлетико Мадрид откри резултата в 10-ата минута след пас на Жоао Кансело.

„Марка“ коментира и смяната на Кристиано Роналдо след двата му гола, като той отстъпи капитанската лента на Бруно Фернандеш, наречен „герой от Олд Трафорд“.

Също в Испания, „Ас“ изтъква дуото от националния отбор... и от Ал Насър. „Кристиано Роналдо зарази Жоао Феликс. След като спечели Лигата на нациите, отборът на испанеца Роберто Мартинес изглежда решен да бъде един от фаворитите за спечелване на Световното първенство. Още отсега те имат страхотен отбор“, пише „АС“, който, подобно на „Марка“, говори за Жоао Феликс като за златно момче: „Не му отне и 10 минути, за да открие резултата.“

„РМС Спорт“ във Франция е впечатлен от Роналдо: „Той определено е вечен и поведе Португалия към победа срещу Армения.“

„Кристиано Роналдо командва разгрома на Португалия“, написа „Глобоеспорте“.

Разгромната победа на Португалия намери отзвук и в Саудитска Арабия. Любопитно е, че всичките пет гола бяха отбелязани от играчи, които се състезават в саудитската лига.