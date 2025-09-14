Роналдо не вкара, но отборът му победи и е първи в Саудитска Арабия

Отборът на Ал-Насър, за който се състезава голямата звезда на световния футбол Кристиано Роналдо, спечели с 2:0 домакинството си на тима на Ал-Холуд в срещата от втория кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Успехът прати играчите от Рияд на първото място във временното класиране с пълен актив от точки и нито един допуснат гол във вратата си. Съперникът от Ал-Холуд пък е в зоната на изпадащите на предпоследната позиция със само едно отбелязано попадение в първите си две срещи за сезона.

Супер Седем изигра цял мач, като дори излезе на терена с капитанската лента, но не успя да се разпише и да направи още една стъпка по пътя си към кота 1000.

Головете пък отбелязаха бившата звезда на Ливърпул Садио Мане (52’) и Иниго Мартинес (81’). Гостите можеха да върнат интригата малко преди края, но Мизиан Молидa пропусна дузпа в 89-ата минута.

В следващия си мач Ал-Насър ще срещне Исклол Душанбе от Таджикистан на старта на груповата фаза в Азиатската Шампионска лига (17.9), докато следващият шампионатен мач е идният уикенд срещу Ал-Рияд (20.9).