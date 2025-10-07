Защитник на Манчестър Сити разкрива за трудния период, който почти сложи край на футболната му кариера

Защитникът на Англия и Манчестър Сити Джон Стоунс направи шокиращо разкритие за борбата си с контузии през миналия сезон, признавайки, че е обмислял изцяло да се оттегли от спорта.

Централният бранител претърпя трудна кампания, като повтарящи се проблеми с крака и подколянното сухожилие го ограничиха до едва 11 участия в Премиър лийг. Последният проблем сложи преждевременен край на сезона му още през февруари. 31-годишният футболист, ветеран с пет големи турнира за страната си, дори се оказа извън националния отбор, след като не е играл за „Трите лъва“ от октомври 2024 г. Сега обаче Стоунс е включен в състава за предстоящата приятелска среща срещу Уелс на „Уембли“ в четвъртък и решаващата квалификация за Световното първенство срещу Латвия в Рига във вторник, 14 октомври. Победа в този мач официално ще осигури на Англия място на финалите на Мондиала догодина, който ще се проведе съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

„Миналият сезон беше труден за мен, до степен, в която си мислех да спра. Не исках да го правя. Бях минал през достатъчно професионализъм и опити да правя всичко правилно, за да продължавам да се контузвам и да нямам отговори. Беше много трудно положение“, каза Стоунс пред BBC Radio 5 Live. Контузиите са постоянен проблем през цялата кариера на защитника в Сити, където той пристигна от Евертън през 2016 г., заради което не е направил повече от 27 участия в нито един сезон в първенството.

England defender John Stones says he considered retirement last season after recurring injuries restricted him to just 11 league appearances for Manchester City. pic.twitter.com/BwNW1dM3Tc — SBOTOP (@sbotopofcl) October 7, 2025

„Идва момент, в който не знаеш защо се случва и е още по-трудно, когато полагаш толкова много усилия или си ултра професионалист, за да можеш да играеш и да си на разположение. Когато дойде този момент и нещо се случи, би било по-лесно да кажеш: „Е, не направих X, Y и Z, затова“ – но когато го направиш, тогава е психическо предизвикателство. Надявам се да не се връщам на това място“, продължи той. Въпреки тези мрачни мисли, Стоунс настоява, че бойният му дух в крайна сметка е надделял. „Емоциите ми бяха силни. Не мислех трезво. Не мисля, че дълбоко в себе си някога бих го направил [да се оттегли - б.р.]. Преди години, когато Сити искаше да поема ново предизвикателство, казах: „Ще се боря“. Това е всичко, което знам от дете – защо да спирам сега?“, обясни опитният футболист.

“I thought about stopping.” 🛑



John Stones opens up on the injury struggles that nearly ended his career last season.#BBCFootball pic.twitter.com/RG3M8GIFni — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) October 7, 2025

Стойността му за отбора на Англия дори когато не е напълно във форма беше подчертана от селекционера Томас Тухел. С важен жест контузеният Стоунс беше поканен да се присъедини към отбора за тренировъчен лагер на топло в Испания през юни. „Любовта ми към Англия, мисля, че е трудно да се опише с думи. Обичам Англия толкова много – обичам да играя за Англия. Когато той [Тухел - б.р.] ме попита: „Ще дойдеш ли да бъдеш с момчетата и да продължиш с тренировките си?“, аз нямах съмнения. Исках да бъда там, да бъда около момчетата... да имам присъствие, да бъда някой, с когото да се говори, отдушник за по-младите момчета. Предполагам, че знаейки, че някой [който не е във форма - б.р.] е готов да дойде и да бъде част от отбора, това показва много на момчетата, които идват в тима, и какво Англия има и е създала през годините“, добави Стоунс.

Друг играч, който се стреми да остави своя отпечатък, е крилото на Нюкасъл Антъни Гордън. Въпреки че е впечатлил под ръководството на Тухел, той смята, че международните му изяви все още не са достигнали своя потенциал. „Мисля, че вероятно съм бил на 50% с фланелката на Англия. Далеч съм от това, до което мога да стигна. Но се чувствам по-комфортно всеки път, когато играя“, заяви 24-годишният играч. Гордън е част от състав, идентичен с този, избран за лагера през септември. Решение, което той похвали поради положителната атмосфера. Той го описа като „най-доброто, в което съм участвал по отношение на атмосферата в лагера“, защото „всичко се е получило на терена и извън него“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages