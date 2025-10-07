Популярни
Любо Ганев гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Защитник на Манчестър Сити разкрива за трудния период, който почти сложи край на футболната му кариера

Защитник на Манчестър Сити разкрива за трудния период, който почти сложи край на футболната му кариера

  • 7 окт 2025 | 10:55
  • 622
  • 0

Защитникът на Англия и Манчестър Сити Джон Стоунс направи шокиращо разкритие за борбата си с контузии през миналия сезон, признавайки, че е обмислял изцяло да се оттегли от спорта.

Централният бранител претърпя трудна кампания, като повтарящи се проблеми с крака и подколянното сухожилие го ограничиха до едва 11 участия в Премиър лийг. Последният проблем сложи преждевременен край на сезона му още през февруари. 31-годишният футболист, ветеран с пет големи турнира за страната си, дори се оказа извън националния отбор, след като не е играл за „Трите лъва“ от октомври 2024 г. Сега обаче Стоунс е включен в състава за предстоящата приятелска среща срещу Уелс на „Уембли“ в четвъртък и решаващата квалификация за Световното първенство срещу Латвия в Рига във вторник, 14 октомври. Победа в този мач официално ще осигури на Англия място на финалите на Мондиала догодина, който ще се проведе съвместно от САЩ, Канада и Мексико.

„Миналият сезон беше труден за мен, до степен, в която си мислех да спра. Не исках да го правя. Бях минал през достатъчно професионализъм и опити да правя всичко правилно, за да продължавам да се контузвам и да нямам отговори. Беше много трудно положение“, каза Стоунс пред BBC Radio 5 Live. Контузиите са постоянен проблем през цялата кариера на защитника в Сити, където той пристигна от Евертън през 2016 г., заради което не е направил повече от 27 участия в нито един сезон в първенството.

„Идва момент, в който не знаеш защо се случва и е още по-трудно, когато полагаш толкова много усилия или си ултра професионалист, за да можеш да играеш и да си на разположение. Когато дойде този момент и нещо се случи, би било по-лесно да кажеш: „Е, не направих X, Y и Z, затова“ – но когато го направиш, тогава е психическо предизвикателство. Надявам се да не се връщам на това място“, продължи той. Въпреки тези мрачни мисли, Стоунс настоява, че бойният му дух в крайна сметка е надделял. „Емоциите ми бяха силни. Не мислех трезво. Не мисля, че дълбоко в себе си някога бих го направил [да се оттегли - б.р.]. Преди години, когато Сити искаше да поема ново предизвикателство, казах: „Ще се боря“. Това е всичко, което знам от дете – защо да спирам сега?“, обясни опитният футболист.

Стойността му за отбора на Англия дори когато не е напълно във форма беше подчертана от селекционера Томас Тухел. С важен жест контузеният Стоунс беше поканен да се присъедини към отбора за тренировъчен лагер на топло в Испания през юни. „Любовта ми към Англия, мисля, че е трудно да се опише с думи. Обичам Англия толкова много – обичам да играя за Англия. Когато той [Тухел - б.р.] ме попита: „Ще дойдеш ли да бъдеш с момчетата и да продължиш с тренировките си?“, аз нямах съмнения. Исках да бъда там, да бъда около момчетата... да имам присъствие, да бъда някой, с когото да се говори, отдушник за по-младите момчета. Предполагам, че знаейки, че някой [който не е във форма - б.р.] е готов да дойде и да бъде част от отбора, това показва много на момчетата, които идват в тима, и какво Англия има и е създала през годините“, добави Стоунс.

Друг играч, който се стреми да остави своя отпечатък, е крилото на Нюкасъл Антъни Гордън. Въпреки че е впечатлил под ръководството на Тухел, той смята, че международните му изяви все още не са достигнали своя потенциал. „Мисля, че вероятно съм бил на 50% с фланелката на Англия. Далеч съм от това, до което мога да стигна. Но се чувствам по-комфортно всеки път, когато играя“, заяви 24-годишният играч. Гордън е част от състав, идентичен с този, избран за лагера през септември. Решение, което той похвали поради положителната атмосфера. Той го описа като „най-доброто, в което съм участвал по отношение на атмосферата в лагера“, защото „всичко се е получило на терена и извън него“.

Снимки: Gettyimages

