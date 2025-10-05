Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

Популярни
Манчестър Сити гостува на Брентфорд в мач от седмия кръг на Премиър лийг. “Гражданите” не започнаха сезона по най-добрия начин и допуснаха цели две поражения в първите си шест мача, но в последните три срещи имат значително подобрение на формата стигнаха до две победи и равенство. От своя страна “пчеличките” също са колебливи през тази кампания, но все пак успяват да трупат точки, които засега ги отдалечават от зоната на изпадащите, а триумфа над Манчестър Юнайтед преди седмица вдъхна допълнително самочувствие на отбора.

Мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс отново залага на схема с трима в отбрана, както бе и срещу Манчестър Юнайтед преди седмица. Този пък “пчеличките” ще разчитат и на двама дефанзивни полузащитника, които ще трябва да уплътняват празнините. Дамсгорд и Ярмолюк са поставени по крилата, а атаката на тима е водена от намиращия се в отлична форма Игор Тиаго и Кевин Шаде.

Треньорът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола също подхожда консервативно и според предварителните прогнози “гражданите” са построени в схема 4-1-4-1. Каталунецът прави три промени в своя тим. Матеуш Нунеш е на дясното крило на отбраната, а Рубен Диаш и Йошко Гвардиол са в центъра на защитата. Намиращият се в отлична форма Фил Фоудън ще дърпа конците на играта заедно с Родри и Тижани Райндерс в средата на терена, а Ерлинг Холанд отново ще е на върха на атаката.

