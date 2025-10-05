Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

  • 5 окт 2025 | 13:48
  • 563
  • 0

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн потвърди, че ще пътува, за да се присъедини към националния отбор на Англия, въпреки опасенията от контузия в мача от Бундеслигата срещу Айнтрахт Франкфурт, спечелен от баварците с 3:0 като гост. Капитанът на Англия стана първият играч в германския елит, отбелязал 11 гола в първите шест кръга от сезона, след като се разписа и вчера за победата.

10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига
10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига

Но 10 минути преди края Кейн се срина на тревата след сблъсък с вратаря на Айнтрахт Кауа Сантос и се нуждаеше от лечение на десния си глезен. Той обаче успя да играе отново, преди да бъде заменен в 85-ата минута.

"Добре съм. Беше контакт до костта. Имах го преди няколко седмици и днес беше на същото място. Няколко дни и ще се оправи", каза Кейн след мача. На въпрос дали ще пътува за лагера на националния отбор, той отговори: "Да, ще бъда там в понеделник".

Англия ще играе приятелски мач срещу Уелс в четвъртък, преди да поднови квалификациите за Световното първенство през 2026 г. като гост на Латвия на 14 октомври.

Кейн също така похвали съотборниците си в тима на Байерн, който е начело в Бундеслигата с четири точки пред втория Борусия (Дортмунд) и има шест победи от шест мача в първенството.

"В момента имаме инерцията на наша страна и трябва да я задържим. Сега пътуваме за националните отбори, а след това ни предстои страхотен мач у дома срещу Борусия (Дортмунд)", коментира още той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ПСЖ излиза за задължителен успех срещу закъсалия Лил

ПСЖ излиза за задължителен успех срещу закъсалия Лил

  • 5 окт 2025 | 08:21
  • 1315
  • 0
Порто и Бенфика в голямото дерби на Португалия

Порто и Бенфика в голямото дерби на Португалия

  • 5 окт 2025 | 08:13
  • 1956
  • 1
Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

Барса трябва да надвие Севиля, за да си върне първото място

  • 5 окт 2025 | 07:51
  • 2667
  • 1
Брентфорд ще опита да се разправи и със "синята" част от Манчестър

Брентфорд ще опита да се разправи и със "синята" част от Манчестър

  • 5 окт 2025 | 07:41
  • 1967
  • 0
Тен Хаг може да поеме нидерландски гранд

Тен Хаг може да поеме нидерландски гранд

  • 5 окт 2025 | 06:52
  • 7516
  • 4
В Саудитска Арабия предложили 300 милиона за три години на Хари Кейн

В Саудитска Арабия предложили 300 милиона за три години на Хари Кейн

  • 5 окт 2025 | 06:45
  • 2888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Арда

Добруджа 0:0 Арда

  • 5 окт 2025 | 14:59
  • 1685
  • 1
Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

  • 5 окт 2025 | 15:20
  • 2697
  • 0
Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 16742
  • 141
Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

Женският национален отбор ще има нов селекционер до края на месеца

  • 5 окт 2025 | 14:16
  • 2329
  • 2
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 7447
  • 4
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 8867
  • 3