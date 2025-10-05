Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн потвърди, че ще пътува, за да се присъедини към националния отбор на Англия, въпреки опасенията от контузия в мача от Бундеслигата срещу Айнтрахт Франкфурт, спечелен от баварците с 3:0 като гост. Капитанът на Англия стана първият играч в германския елит, отбелязал 11 гола в първите шест кръга от сезона, след като се разписа и вчера за победата.

10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига

Но 10 минути преди края Кейн се срина на тревата след сблъсък с вратаря на Айнтрахт Кауа Сантос и се нуждаеше от лечение на десния си глезен. Той обаче успя да играе отново, преди да бъде заменен в 85-ата минута.

Harry Kane on his injury: "I'm okay. It was a contact to the bone. I had it a few weeks ago, and it was in the same spot today. A few days and it'll be fine"



On whether he will travel to the national team: "Yes I'll be there Monday" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 4, 2025

"Добре съм. Беше контакт до костта. Имах го преди няколко седмици и днес беше на същото място. Няколко дни и ще се оправи", каза Кейн след мача. На въпрос дали ще пътува за лагера на националния отбор, той отговори: "Да, ще бъда там в понеделник".

Англия ще играе приятелски мач срещу Уелс в четвъртък, преди да поднови квалификациите за Световното първенство през 2026 г. като гост на Латвия на 14 октомври.

Harry Kane: "Great performance. I thought first half we done well to be two goals up. In the second half we were better and could've scored a couple more. We have momentum to our side right now and we need to hold on to that. Now we're travelling to the national teams and then we… pic.twitter.com/1uD2SiAris — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 4, 2025

Кейн също така похвали съотборниците си в тима на Байерн, който е начело в Бундеслигата с четири точки пред втория Борусия (Дортмунд) и има шест победи от шест мача в първенството.

"В момента имаме инерцията на наша страна и трябва да я задържим. Сега пътуваме за националните отбори, а след това ни предстои страхотен мач у дома срещу Борусия (Дортмунд)", коментира още той.

Следвай ни:

Снимки: Imago