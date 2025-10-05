Кейн успокои: Добре съм, ще пътувам за мачовете на Англия

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн потвърди, че ще пътува, за да се присъедини към националния отбор на Англия, въпреки опасенията от контузия в мача от Бундеслигата срещу Айнтрахт Франкфурт, спечелен от баварците с 3:0 като гост. Капитанът на Англия стана първият играч в германския елит, отбелязал 11 гола в първите шест кръга от сезона, след като се разписа и вчера за победата.
10 от 10! Байерн прегази още един отбор от Шампионската лига
Но 10 минути преди края Кейн се срина на тревата след сблъсък с вратаря на Айнтрахт Кауа Сантос и се нуждаеше от лечение на десния си глезен. Той обаче успя да играе отново, преди да бъде заменен в 85-ата минута.
"Добре съм. Беше контакт до костта. Имах го преди няколко седмици и днес беше на същото място. Няколко дни и ще се оправи", каза Кейн след мача. На въпрос дали ще пътува за лагера на националния отбор, той отговори: "Да, ще бъда там в понеделник".
Англия ще играе приятелски мач срещу Уелс в четвъртък, преди да поднови квалификациите за Световното първенство през 2026 г. като гост на Латвия на 14 октомври.
Кейн също така похвали съотборниците си в тима на Байерн, който е начело в Бундеслигата с четири точки пред втория Борусия (Дортмунд) и има шест победи от шест мача в първенството.
"В момента имаме инерцията на наша страна и трябва да я задържим. Сега пътуваме за националните отбори, а след това ни предстои страхотен мач у дома срещу Борусия (Дортмунд)", коментира още той.
Снимки: Imago