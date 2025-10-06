Популярни
»
  Sportal.bg
  Манчестър Сити
Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

  • 6 окт 2025 | 09:15
  • 669
  • 0
Халфът на Манчестър Сити Родри, който бе заменен след едва 20-ина минути игра в двубоя с Брентфорд, заяви, че контузията му не е сериозна и той се надява да бъда на разположение още за следващия мач в Премиър лийг срещу Евертън. Носителят на “Златната топка” често има мускулни проблеми от началото на сезона, след като пропусна почти цялата минала кампания заради тежка контузия коляното. Преди мача с Брентфорд Джосеп Гуардиола заяви, че след такава травма Родри просто ще трябва през този сезон постепенно да гради формата си и очаква той да бъде в най-доброто си състояние за Световното първенство и следващата кампания.

“Чувствам се добре. Усетих нещо в подколянното сухожилие, но не изглежда толкова сериозно. Важна е победата. Разтегнах малко, но това е част от процеса. Дали е свързано с контузията ми в коляното? Не мисля. Хубавото на това е, че излизаш, не се опитваш да продължиш, за да не позволиш на мускула да се разтегне повече, така че мисля, че в тези дни, в които ще имам почивка, ще мога да се възстановя. Надявам се да бъда готов за следващия мач”, заяви Родри.

Халфът обаче със сигурност няма да се присъедини към лагера на националния отбор на Испания и ще пропусне световните квалификации срещу Грузия и България.

Снимки: Gettyimages

