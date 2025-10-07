Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

Легендарният нападател на Нюкасъл Алън Шиърър коментира сравненията между него и звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.

Шиърър остава голмайстор номер едно на Премиър лийг с 260 попадения в 441 мача. От своя страна, норвежкият нападател на „гражданите“ вече има 94 гола в 104 изиграни срещи.

Запитан кого би избрал за най-добър нападател в историята на Премиър лийг – себе си или Холанд, Шиърър отговори дипломатично.

"Keep the debate going!" 😆



Alan Shearer says that Erling Haaland is 'a beast' and has huge respect for the Manchester City striker. pic.twitter.com/uQex59GfeA — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2025

„Бих оставил хората сами да изберат. Аз съм много доволен от кариерата, която имах“, заяви той.

„Това, което искам да кажа за Ерлинг, е, че той е абсолютен звяр. Харесва ми това, което виждам, и изпитвам огромно уважение към него“, добави бившият английски национал.

„Не виждам никакви слабости в играта му – той е бърз, силен, бележи много голове, отличен е при играта с глава и е част от брилянтен отбор, който създава положения за него. Така че, нека дискусиите продължат“, завърши Шиърър с усмивка.