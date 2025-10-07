Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

Легендарният нападател на Нюкасъл Алън Шиърър коментира сравненията между него и звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.
Шиърър остава голмайстор номер едно на Премиър лийг с 260 попадения в 441 мача. От своя страна, норвежкият нападател на „гражданите“ вече има 94 гола в 104 изиграни срещи.
Запитан кого би избрал за най-добър нападател в историята на Премиър лийг – себе си или Холанд, Шиърър отговори дипломатично.
„Бих оставил хората сами да изберат. Аз съм много доволен от кариерата, която имах“, заяви той.
„Това, което искам да кажа за Ерлинг, е, че той е абсолютен звяр. Харесва ми това, което виждам, и изпитвам огромно уважение към него“, добави бившият английски национал.
„Не виждам никакви слабости в играта му – той е бърз, силен, бележи много голове, отличен е при играта с глава и е част от брилянтен отбор, който създава положения за него. Така че, нека дискусиите продължат“, завърши Шиърър с усмивка.