Гуардиола: Отборът става много по-сплотен

Джосеп Гуардиола бе запитан защо неговият Манчестър Сити не е отбелязал повече голове при победата с минималното 1:0 срещу тима на Брентфорд в срещата от 7-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Мачът беше добър и, по мое мнение, винаги печелехме, просто защото играехме добре”, коментира Гуардиола.

Наставникът на “гражданите” говори и за представянето на Ерлинг Холанд, който вкара единствения гол в мача.

„Надявам се да продължи така. Уморен е, но продължи да работи. Бих казал, че е много важен за нас този сезон. Имаме нужда от повече голове от други играчи, но ние имахме своите шансове. Крилата трябва да вкарват повече голове, крилата трябва да вкарват в тези ситуации, но ще работим за това стъпка по стъпка. Отборът става много по-сплотен по отношение на играта и ще се справим“, каза Гуардиола.

Мениджърът изрази мнението си и за контузията на Родри, заради която носителят на “Златната топка” за 2024 г. ще пропусне изявите с националната фланелка по време на предстоящите мачове от квалификациите за Мондиал 2026.

„Бях прав, нали? Преди мача ме питахте защо не го пускам през пълните 90 минути. Журналистите винаги ме питат: защо го сменям? Надявам се, че няма да е твърде сериозно“, уточни Гуардиола.

Освен всичко това бе и победа номер 250 за испанеца в Премиър лийг, което стана повод за интересен коментар от негова страна.

New record 🆕



No manager has reached 250 Premier League wins quicker than Pep Guardiola

"Ще поканя всички мениджъри, които победих на вечеря. За мен е чест да бъда в тяхната компания. Работя там от 10 сезона и 250 победи са много. Не знаех че съм счупил рекорда, но е хубаво", завърши Гуардиола.