Звездите на Испания капят като круши - още един ас контузен преди мача с България

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри получи контузия по време на двубоя от Премиър лийг срещу Брентфорд. Това се случи в началото на мача, като испанският национал по всяка вероятност ще отпадне от сметките на наставника на "Ла Роха" Луис де ла Фуенте за предстоящите световни квалификации срещу Грузия и България.

Освен носителя на "Златната топка" за 2024 година в лазарета на испанците са още куп звезди: Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Даниел Карвахал и плеймейкърът на Барселона Гави, който е аут до зимата заради операция на коляното.

Снимки: Imago