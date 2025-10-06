Холанд посочи какво го е направило по-добър и обяви, че никога не се е чувствал по-добре

Нападателят Ерлинг Хoланд заяви, че се чувства във форма, след като отбеляза единствения гол при победата на Манчестър Сити с 1:0 над Брентфорд в неделя. С това общият му брой попадения достигна девет в седем мача от Висшата лига. За клуба и за националния отбор той вече е натрупал 18 гола в 11 срещи, като не успя да отбележи само веднъж, а 25-годишният футболист се разписва девет поредни двубоя за първи път в кариерата си.

"Никога не съм се чувствал по-добре от сега. Става въпрос за подготовка, за подготовка за мачовете. Можеш да си физически готов, но трябва да си и психически готов", коментира норвежецът.

Холанд отбеляза 36 гола във Висшата лига през първия си сезон за Сити, 27 през следващия и 22 в третата си кампания с екипа на "гражданите". Тази низходяща тенденция будеше известно безпокойство, но Холанд изглежда отново във върхова форма. Той призна, че голяма част от това се дължи на факта, че стана баща за първи път преди година.

"Детето ме прави още по-добър, защото се изолирам от света повече от всякога - изобщо не мисля за футбол. Когато си млад, мислиш за това и онова и може би се тревожиш за разни неща, но когато сега се прибера вкъщи, се отпускам още повече. Мисля, че трябва да поздравя сина си за моята форма", добави той.

Докато Холанд изглежда в отлична форма, мениджърът Пеп Гуардиола иска попадения и от други футболисти.

"Бих казал, че той е доста важен за нас този сезон. Имаме нужда от повече голове и от други играчи, но шансовете бяха налице", каза мениджърът на "гражданите". "Крилата трябва да вкарват повече голове, крилата трябва да създават ситуации един срещу един, един срещу двама. Но стъпка по стъпка ще го направим", добави той.

Единственото притеснение на Гуардиола преди паузата за националните отбори е контузията на испанския халф Родри, който се оттегли заради травма по средата на първото полувреме.

"Мускулен проблем е, така че ще отсъства две или три седмици. Разбира се, не искам да го загубя дори за малко. Опитахме се да се грижим за него, но се случи", коментира треньорът на Сити.

Снимки: Gettyimages