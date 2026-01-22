Фантастична първа четвърт за Везенков, преднина за Олимпиакос

Анадолу Ефес и Олимпиакос играят помежду си в най-ранния мач от днешната програма и е от 24-ия кръг. Гръцкият гранд води в резултата след края на първата четвърт с 25:13.

Турският гранд е в серия от 7 поредни загуби в Евролигата и с баланс от 6 победи и 17 поражения заема предпоследното 19-о място в турнира. Олимпиакос е седми в класирането с 14-8, като има и мач по-малко.

"Червено-белите" от Пирея вече загубиха от Анадолу Ефес, при това у дома, този сезон - 78:82. Турският гранд има 27 победи и 25 загуби от Олимпиакос в исторически план, като е спечелил и три от последните си четири двубоя с гръцкия колос.

По-рано тази седмица Анадолу Ефес измъчи като гост Апоел Тел Авив в мач, който се игра в "Арена София" - 71:66 за водача в класирането. Олимпиакос пък надигра със 100:93 у дома Макаби Тел Авив.

Новото попълнение Тайрик Джоунс започва в стартовата петица на гостите на позицията център, заменяйки възстановяващия се от контузия Никола Милутинов.

Първа част:

Две тройки на Тайлър Дорси и една на Везенков дадоха ранен аванс от 11:2 на Олимпиакос, но домакините отговориха с 5 поредни точки, като всички те бяха дело на Ерджан Османи. С изпълнение за кош и фаул Везенков прибави още три точки към актива си, правейки резултата 14:7. Томас Уолкъп с тройка от върха даде 10 точки аванс на гостите, но ПиДжей Доужър веднага след това също порази целта от далечна дистанция. Везенков от линията за наказателни удари вкара деветата и десетата си точки в мача, а именно той оформи 2 секунди преди края на частта и резултата след 10 минути игра - 25:13. Саша е с 12 точки и 2 борби дотук.

Втора част:

Доскорошният играч на Олимпиакос Сейбън Лий даде енергия на Анадолу Ефес от пейката, а Коул Суайдър вкара тройка за 22:31, правейки разликата двуцифрена. Втора поредна хубава комбинация между Сейбън Лий и Кай Джоунс малко след това пък принуди треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас да вземе прекъсване при 33:24 за "червено-белите".

Стартови състави:

Анадолу Ефес: 8.Ник Вайлер-Баб, 10.Айзея Кординие, 13. Брайс Десер, 15.ПиДжей Доужър, 24.Ерджан Османи

Олимпиакос: 0.Томас Уолкъп, 14.Александър Везенков, 16.Костас Папаниколау, 22.Тайлър Дорси, 88.Тайрик Джоунс

