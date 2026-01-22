Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) е „Отбор на месеца“ за декември

Марица (Пловдив) е „Отбор на месеца“ за декември

  • 22 яну 2026 | 18:21
  • 87
  • 0

Шампионът на България Марица (Пловдив) бе избран за най-добър отбор на месец декември в традиционната анкета сред спортните медии. Пловдивчанки спечелиха приза с 16 гласа, изпреварвайки останалите номинирани в класацията.

Основният повод за признанието е спечелването на 11-ата Купа на България в историята на клуба. През декември волейболистките на Ахметджан Ершимшек триумфираха в турнира след категорична победа с 3:0 над Левски във финалния двубой.

Това е шестият път, в който Марица печели отличието за отбор на месеца. На награждаването присъстваха старши треньорът Ершимшек и централната блокировачка Борислава Съйкова. Наставникът подчерта, че основните цели пред тима остават защитата на титлата в първенството и възможно най-добро представяне в Шампионската лига.

