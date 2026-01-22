Популярни
Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в Block Out

  • 22 яну 2026 | 15:22
  • 406
  • 0

Старши треньорът на отбора на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев и капитанът на тима Калоян Балабанов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg – Block Out броени дни след спечелването на efbet Купа на България.

Този успех, извоюван след победи срещу Берое 2016 (Стара Загора), Локомотив Авиа (Пловдив) и Пирин (Разлог) дойде само няколко дни след смяната на треньорския пост в лагера на бургазлии. Иван Станев замени Франческо Кадеду след загубата от Левски София в 12-ия кръг от efbet Супер волей, а тази промяна даде моментален резултат и Нефотхимик вдигна за първи път Купата на България от 2021 година насам.

"Купата отмина. Победители, еуфория, но нас ни чака втори полусезон, който вече започна. Имахме един ден почивка и от вторник отборът тренира на пълни обороти. Имаме неща, по които да работим преди плейофите на първенството", заяви Станев пред водещия Кирил Христов.

"Имахме тежък месец декември, но аз никога не съм спирал да вярвам, въпреки че бяхме понамалили темпото. Още като тръгвахме за Купата Иван ни каза, че отиваме да я вземем. Не бих казал, че е имало един определен преломен момент", обясни Балабанов.

"Никак не беше лесно решението, което трябваше да взема, защото, както Коко каза, отборът беше изпаднал в трудности. Аз бях мотивиран от критиките, които всички в клуба отнесохме заради уж лошата селекция, но показахме, че това не е така. Знаех, че рискът е голям, защото имахме само три тренировки заедно, но аз в последните месеци реално не съм присъствал на само две занимания. През декември момчетата не показаха това, което могат, но с трудности и усилия имаше щастлив завършек на Купата", коментира Стане относно треньорската смяна в Нефтохимик.

Снимки: Борислав Трошев

