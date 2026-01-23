Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо сподели първите си впечатления след минималната загуба на "орлите" с 0:1 от Рейнджърс в двубой от основната фаза на Лига Европа.

"Те вкараха и след това влязохме в мача. Станич имаше чудесно положение, за да отбележим гол. През второто полувреме двубоят бе по-отворен и имаше възможности и за двата отбора. Хареса ми начинът, по който опитахме да форсираме силите си в последните минути. Искаше ми се да има малко повече интензитет, но имахме шанс да вземем точки днес.

Беше важно за нас да се върнем в надпреварата в този момент. Хубаво е, когато не си играл известно време, да започнеш отново да се състезаваш срещу добър отбор. Можем да извадим позитиви от този мач, но трябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения", заяви Хьогмо.