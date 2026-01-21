Калоян Балабанов: Още след победата над Берое усетих, че можем да спечелим Купата

Капитанът на ВК Нефтохимик 2010 Калоян Балабанов изигра в неделя в Самоков третия си финал за Купата на България, след който най-сетне вдигна приза. Освен с настоящия си отбор през 2022 година, посрещачът бе финалист в турнира за националния трофей и миналата година с Монтана в Бургас. 27-годишният варненец говори пред официалния клубен сайт.

"Благодаря за поздравленията! Казах си „Eто, след три опита най-накрая успя“. Определено е удовлетворение за мен. Купата на България и шампионатът са две различни надпревари. В този турнир всичко се решава в един мач. Приликата в отборите е, че успяхме, както тогава, така и сега, да създадем хубав колектив, който за мен е ключов в много моменти", започна той.

"Беше труден един месец. Но ще кажа, че нито за миг отборът не се е разединил. Останахме сплотени и знаехме, че ще излезем от тази ситуация. Опитвам се да съм до всеки един в труден момент. Същото е и в обратната посока", каза Балабанова за загубата от Левски и треньорската смяна преди турнира.

"Още след мача с Берое усетих, че отборът се е събудил и е гладен за успехи. Може би най-трудният момент е да успееш да възстановиш след тежка битка и да излезеш за нова на следващия ден", каза още той.

"Нямаме търпение да се завърнем в зала „Младост“, едно невероятно съоръжение. Бих казал на феновете да продължават да ни подкрепят, защото без тях би ни било много трудно. А ние ще се опитваме във всеки един мач да даваме повече от 100% от себе си и да ги радваме с успехи", завърши Калоян Балабанов.