България в група с Франция и Италия на Европейското до 22 г.

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 22 години попадна в група с тимовете на Франция, Италия и Чехия за европейското първенство в Португалия, отреди тегленият жребий.

Европейските финали ще се проведат в град Албуфейра в периода от 29 юни до 4 юли.

Според жребия България ще бъде в група II. В група I са домакините от Португалия, Полша, Украйна и Израел.

Националите на България се класираха директно за шампионата на Стария континент, след като спечелиха квалификационния турнир в Самоков, проведен между 11 и 13 юли. В „Арена СамЕлион“, под ръководството на Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев, отборът ни постигна три последователни победи срещу тимовете на Нидерландия - 3:0 (25:22, 25:23, 27:25), Норвегия - 3:0 (25:22, 25:23, 25:22), и Испания - 3:1 (25:27, 25:11, 25:21, 25:13).

На предстоящото европейско първенство отборът ще бъде воден от старши треньора Даниел Пеев и помощник-треньора Георги Петров.