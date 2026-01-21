Популярни
ВК Своге подкрепя благотворителна инициатива

  • 21 яну 2026 | 08:56
ВК Своге подкрепя благотворителна инициатива

Волейболистите на ВК Своге 2016 ще подкрепят нова благотворителна инициатива. Тимът организира двубой в помощ на млад мъж, страдащ от остра левкемия.   

Никола Костадинов е на 39 години и научава за диагнозата съвсем скоро. Болестта е в ранен етап, но е много агресивна и изисква незабавно лечение. Има реален шанс за пълно излекуване - с дълъг, тежък и изтощителен лечебен процес в Турция, който изисква постоянен контрол, специализирана терапия и значителни финансови средства.   Сумата е непосилна за семейството му - 267 000 евро.    Благотворителната среща с отбора на Херос Волей (София) ще се състои тази неделя (25 януари) от 18:30 ч. в залата на СУ "Иван Вазов" в западния град. От клуба направиха събитие във Фейсбук, с което да популяризират инициативата.     

Благотворителната среща с отбора на Херос Волей (София) ще се състои тази неделя (25 януари) от 18:30 ч. в залата на СУ "Иван Вазов" в западния град. От клуба направиха събитие във Фейсбук, с което да популяризират инициативата.     

Можете да помогнете на Никола и на платформата pavelandreev.org, както и чрез дарения по банков път. 

