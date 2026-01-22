Лига Европа достигна ключов момент

Днес ще се изиграят мачовете от предпоследния 7-и кръг в основната фаза на Лига Европа. Това е ключов момент от турнира, който ще реши съдбата на много от отборите, които се борят за топ 8 или топ 24. Затова очакваме по терените на Стария континент да бъде много горещо.

Днес е важен ден и за българския участник в турнира Лудогорец. "Орлите" се изправят срещу Глазгоу Рейнджърс на "Айброкс". Шотландския гранд се представя безобразно в турнира и има само 1 спечелена точка, като на практика няма особени шансове за плейофите. Това обаче не означава, че няма да играе за честта си. За разградчани пък евентуален успех в този мач до голяма степен ще им гарантира продължаване към елиминациите.

Друг мач с българско участие, на който ще обърнем внимание е между ПАОК и Бетис. Гърците все още имат шанс за топ 8, но той минава през задължителен успех днес. Испанците пък се борят дори за първото място в крайното класиране, така че също идват в Солун амбицирани за трите точки.

Водачът във временното класиране Лион ще посрещне борещия се със зъби и нокти за мястото си в топ 24 тим на Йънг Бойс.

Друг от фаворитите в лицето на Астън Вила ще има тежко гостуване в Истанбул на Фенербахче.

Гвоздеят на вечерта обаче изглежда сблъсъкът между Рома и Щутгарт, като и двата тима посягат към топ 8 и победителят днес ще направи голяма крачка към целта.

Нотингам, който в Лига Европа се представя далеч по-добре, отколкото в Премиър лийг, също ще има коварно гостуване на Брага.

Няма как да не обърнем внимание и на срещата между Селта и Лил, които са с равни точки и все още не са си гарантирали място в плейофите, така че битката ще е на живот и смърт.