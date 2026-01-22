Популярни
  3. MVP Алекс Николов с 19 точки, Лубе със страхотна победа в Шампионската лига

MVP Алекс Николов с 19 точки, Лубе със страхотна победа в Шампионската лига

  • 22 яну 2026 | 09:49
Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха трета победа за сезона в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Джампаоло Медей тим надигра Пройект Варшава с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в мач от група Е на надпреварата.

Така Лубе е лидер в класирането с 9 точки (3 победи), Пройект е на трета позиция с 4 точки (1 победа, 2 загуби).

Алекс Николов отново бе над всички и се отчете с 19 точки, като бе отличен за MVP. Матиа Ботоло записа 11 точки (4 блокади). За съперника Бартош Беднож завърши с 9 точки (2 аса).

В следващия кръг Лубе среща Хаасроде Льовен, на 27 януари (вторник). Пройект среща Монпелие с Николай Къртев в състава ден по-късно.

