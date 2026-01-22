Популярни
Лудогорец пред сериозно изпитание срещу Рейнджърс в Лига Европа – на живо от митичния „Айброкс“
11-те на Глазгоу Рейнджърс и Лудогорец

  • 22 яну 2026 | 20:50
  • 4449
  • 7

Отборът на Лудогорец гостува на Глазгоу Рейнджърс в седмия си и предпоследен мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на стадион “Айброкс” в столицата на Шотландия е с начален час 22:00 часа и ще бъде ръководена от литовеца Манфредас Лукианчукас.

Към този момент “орлите” са с актив от седем точки, събрани с две победи - над Малмьо и Селта и едно равенство срещу ПАОК. В другите си срещи разградчани записаха поражения - от Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош. Това към момента им отрежда 23-а позиция в класирането, което би им дало право на участие в елиминационната фаза на надпреварата.

Рейнджърс от своя страна се представя доста слабо от началото на кампанията и е с едва една точка, взета след равенство с Брага. В останалите срещи тимът от Глазгоу записа загуби - от Генк, Щурм Грац, Бран, Рома и Ференцварош. Така тимът е на 33-о място в класирането и двубоят днес се явява последен шанс да се запазят минимални шансове за продължаване напред.

ГЛАЗГОУ РЕЙНДЖЪРС - ЛУДОГОРЕЦ

РЕЙНДЖЪРС: 1. Бътланд, 3. Ааронс, 24. Джига, 37. Фернандес, 30. Мегома, 43. Раскин, 10. Диоманде, 23. Гасама, 11. Осгоорд, 47. Муур, 9. Шермити

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 3. Недялков, 24. Вердон, 4. Алмейда, 17. Сон, 14. Станич, 23. Дуарте, 30. Нареси, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле

Черно море ще играе два пъти с Етър

  • 22 яну 2026 | 17:56
  • 578
  • 0
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 22 яну 2026 | 17:35
  • 20876
  • 8
Куриоз: словаци объркаха ЦСКА 1948 с ЦСКА

  • 22 яну 2026 | 16:36
  • 8486
  • 56
Интерес на африкански шампион към български играч

  • 22 яну 2026 | 15:39
  • 1966
  • 4
Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

  • 22 яну 2026 | 15:25
  • 7904
  • 4
Тити Папазов се срещна с бивш играч на Левски в Турция

  • 22 яну 2026 | 15:11
  • 2592
  • 2
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 17595
  • 57
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 6806
  • 1
Започнаха ранните мачове от предпоследния кръг на Лига Европа: ВАР отмени гол на Фенербахче

  • 22 яну 2026 | 20:14
  • 8953
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 14222
  • 12
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 6770
  • 3