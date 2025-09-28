Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

Двама състезатели от националния отбор на България попаднаха в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, в което „лъвовете“ си заслужиха сребърния медал.
Сред най-добрите играчи на целия турнир бяха отличени капитанът на България Алекс Грозданов, който беше избран за един от двамата най-добри централни блокировачи. Напълно очаквано пък звездата на „лъвовете“ Александър Николов беше избра за един от двамата най-добри посрещачи.
Идеален отбор на Световното първенстов по волейбол за мъже във Филипините:
Разпределите – Симоне Джанели
Диагонал – Юри Романо
Посрещачи – Александър Николов, Алесандро Микиелето
Централни блокировачи – Алекс Грозданов, Якуб Кохановски
Либеро – Фабио Балазо
Най-полезен играч (MVP) – Алесандро Микиелето
Снимки: Startphoto