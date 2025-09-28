Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 34348
  • 15

Двама състезатели от националния отбор на България попаднаха в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, в което „лъвовете“ си заслужиха сребърния медал.

Сред най-добрите играчи на целия турнир бяха отличени капитанът на България Алекс Грозданов, който беше избран за един от двамата най-добри централни блокировачи. Напълно очаквано пък звездата на „лъвовете“ Александър Николов беше избра за един от двамата най-добри посрещачи.

Идеален отбор на Световното първенстов по волейбол за мъже във Филипините:

  • Разпределите – Симоне Джанели

  • Диагонал – Юри Романо

  • Посрещачи – Александър Николов, Алесандро Микиелето

  • Централни блокировачи – Алекс Грозданов, Якуб Кохановски

  • Либеро – Фабио Балазо

  • Най-полезен играч (MVP) – Алесандро Микиелето

Снимки: Startphoto

