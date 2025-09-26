Слот потвърди лошата новина: Леони ще бъде аут за година

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот официално обяви, че младият бранител Джовани Леони е със скъсани предни кръстни връзки на коляното и най-вероятно ще бъде извън игра за около година. 18-годишният италианец получи контузията си по време на мача със Саутхамптън за “Карабао Къп”, който бе и негов дебют с фланелката на мърсисайдци.

Ужасната новина за Джовани Леони и Ливърпул намери потвърждение

“Той не е в добра позиция, защото скъса предната си кръстна връзка, което означава, че ще отсъства около година. Когато си толкова млад, идваш в нова страна и играеш толкова добре в първия си мач, е много трудно да вземеш предвид позитивите. Такава контузия никога няма положителна страна, но ако се опитаме да видим позитивното, то е, че той е все още много млад и има толкова много години пред себе си, след като се възстанови от ужасна контузия.

Не мисля, че един ден преди мача с Палас трябва отново да говорим за Марк Геи. Той е играч на Кристъл Палас и е много важен за тях. Ние се подготвяме за този мач, защото те нямат загуба в 17 поредни мача, така че са много трудни за побеждаване. Но това важи и за нас. Имам достатъчно опции за центъра на защитата - Вирджил, Ибу и Джо.

Исак може да играе. Дали ще може да го направи 90 минути, зависи от ритъма и интензивността на мача. В дългосрочен план може би би било глупаво да го използваме 90 минути. Той в момента е в своята предсезонна подготовка, така че в такива момента играчите записват по 60-70 минути”, заяви Слот.

"He said sorry straight away to his teammates"



Arne Slot discusses Hugo Ekitike's suspension ahead of Liverpool's game against Crystal Palace this weekend 🔴 pic.twitter.com/bnw6ZJMRG8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 26, 2025

Нидерландецът отрече информацията, че Екитике ще бъде глобен за глупавия си червен картон срещу Саутхамптън, заради който ще пропусне утрешното гостуване на “Селхърст Парк”.

“Дисциплинарно наказание означава глоба, която той не получи. Говорих с него. Той веднага се извини на съотборниците си. Млад е и играчи от всички възрасти правят грешки, а в този клуб е позволено да направиш грешка без да бъдеш глобен. Фантастичен човек е. Ако попитате персонала, ще ви кажат, че е един от тримата най-топли и учтиви играчи. Не беше умно, но не ни навреди. Може би ще ни навреди малко повече утре, но Киеза показа качествата си, така че има шанс да играе утре, влизайки като резерва”.

Слот добави, че по всяка вероятност именно Киеза ще бъде включен в списъка за Шампионската лига, заменяйки контузения Леони.