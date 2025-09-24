Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

  • 24 сеп 2025 | 15:53
  • 835
  • 0
Защитникът на Ливърпул Джовани Леони се контузи в дебюта си за Ливърпул при победата с 2:1 срещу Саутхамптън в третия кръг на Карабао Къп, съобщава ITV.

18-годишният италианец започна мача и беше заменен в 81-ата минута от Милош Керкез. Той трябваше да бъде изнесен от терена на носилка. Предстои му обстоен преглед, включително ядрено-магнитен резонанс. В момента няма точна информация колко мача ще пропусне Леони, като според италианските медии е възможно да става въпрос за скъсана кръстна връзка в лявото си коляно.

Талантливият бранител се присъедини към Ливърпул през август от италианския Парма.

Снимки: Gettyimages

