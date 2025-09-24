Дебютант за Ливърпул се контузи при победата над Саутхамптън

Защитникът на Ливърпул Джовани Леони се контузи в дебюта си за Ливърпул при победата с 2:1 срещу Саутхамптън в третия кръг на Карабао Къп, съобщава ITV.

18-годишният италианец започна мача и беше заменен в 81-ата минута от Милош Керкез. Той трябваше да бъде изнесен от терена на носилка. Предстои му обстоен преглед, включително ядрено-магнитен резонанс. В момента няма точна информация колко мача ще пропусне Леони, като според италианските медии е възможно да става въпрос за скъсана кръстна връзка в лявото си коляно.

As we pray that Giovanni Leoni injury is not serious and can recover soon, here are some of his highlights vs Southampton. Top performance⭐️pic.twitter.com/CUpf1C9wke — LFC FanPage (@adel24789758) September 23, 2025

Талантливият бранител се присъедини към Ливърпул през август от италианския Парма.

