Юго Екитике обясни за червения си картон

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике обясни необмисленото си поведение след гола срещу Саутхамптън във вторник вечер, когато си свали фланелката и получи втори жълт картон. С това попадение мърсисайдци спечелиха с 2:1 и продължават напред в турнира за Купата на лигата, но самият французин си изкара наказание.

“Тази вечер бях толкова развълнуван да помогна на отбора да постигне нова победа тук у дома в първия ми мач за “Карабао Къп”. Емоциите надделяха над мен тази вечер. Извинявам се на цялото “червено” семейство. Благодаря на феновете, които винаги ни подкрепят, и на съотборниците ми за осигурената победа!“, написа Екитике в профила си в Инстаграм.

Нападателят започна мача като резерва и се появи на почивката на мястото на Александър Исак, който пък вкара първия гол за Ливърпул.

