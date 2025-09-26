Ливърпул налага сериозна глоба на Екитике заради глупавия червен картон

Популярни
  26 сеп 2025
Ръководството на Ливърпул ще глоби Юго Екитике с две седмични заплати заради глупавия червен картон, който нападателят си изкара в края на мача със Саутхамптън за “Карабао Къп”. След като вече имаше жълт картон, французинът свали фланелката си, празнувайки победния гол, който отбеляза, след което бе изгонен и няма да бъде на разположение за утрешното тежко гостуване на Кристъл Палас. Първият му картон също бе много нелеп и Екитике го получи заради това, че хвърли топката в израз на недоволство заради отсъден негов фал.

Слот бе бесен след мача и съвсем открито определени постъпката на своя нападател, който иначе започна много силно кариерата си на “Анфийлд”, като глупава.

Според “Дейли Мейл” размерът на глобата, която ще бъде наложена на Екитике, възлиза на около 250 000 паунда.

Снимки: Imago

