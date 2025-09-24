Ужасната новина за Джовани Леони и Ливърпул намери потвърждение

Опасенията, че Джовани Леони е получил една от най-тежките травми във футбола, намериха потвърждение. Според Фабрицио Романо 18-годишният италианец, който вчера записа силен дебют за Ливърпул, но бе изнесен на носилка в края на мача със Саутхамптън, е с разкъсани предни кръстни връзки на коляното. Това означава, че Леони ще пропусне най-вероятно целия сезон, като има минимални надежди да успее да е готов за самия край на кампанията.

Това означава, че Арне Слот ще разчита в следващите месеци само на трима истински централни защитници - титулярите Вирджил ван Дайк и Ибрахима Конате, както и Джо Гомес. В отбора все още е и Рис Уилямс, но той не е играл за Ливърпул от май 2021 година, макар че беше в групата за вчерашния двубой.

Ливърпул се опита да привлече в последния ден на летния трансферен прозорец Марк Геи от Кристъл Палас, но лондончани блокираха трансфера му часове преди затварянето на пазара. При новите обстоятелства Ливърпул със сигурност ще се опита да привлече нов централен защитник през януари.

