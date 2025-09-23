Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Популярни
  23 сеп 2025
Ливърпул и Саутхамптън играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в среща от третия кръг на Купата на лигата.

Мърсисайдци можеха да поведат още в първата минута. Високата преса на домакините доведе до грешка и топката се озова в Исак, който бе на отлична позиция. Шведът обаче не успя да преодолее вратаря, който бе отлично пласиран и успя да отклони удара. Саутхамптън от рано показа, че ще играе смело. Гостите организираха няколко атаки, накараха съперника на няколко пъти да сбърка и отправиха няколко удара към Мамардашвили. В шестата минута грузинският вратар, който дебютира за "червените", направи прекрасно спасяване след удар на Армстронг.

Последва по-тих период, като преобладаваха грешките. Промените и в двата отбора се отразяваха на синхрона в играта им. "Светците" обаче бяха компактни и не оставахя много пространства. В 24-ата минута Исак бе изведен зад защитата от Фримпонг. Той върна към Киеза, чийто изстрел бе отразен от вратаря на гостите.

ЛИВЪРПУЛ - САУТХАМПТЪН 0:0

ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Леони, Гомес, Фримпонг, Ендо, Джоунс, Ниони, Нгумоа, Киеза, Исак
САУТХАМПТЪН: Маккарти, Йелерт, Едуардс, Ууд, Куарши, Манинг, Даунинг, Яндер, Армстронг, Сиенца, Арчър

Снимки: Imago

