Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул и Саутхамптън играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в среща от третия кръг на Купата на лигата.

Мърсисайдци можеха да поведат още в първата минута. Високата преса на домакините доведе до грешка и топката се озова в Исак, който бе на отлична позиция. Шведът обаче не успя да преодолее вратаря, който бе отлично пласиран и успя да отклони удара. Саутхамптън от рано показа, че ще играе смело. Гостите организираха няколко атаки, накараха съперника на няколко пъти да сбърка и отправиха няколко удара към Мамардашвили. В шестата минута грузинският вратар, който дебютира за "червените", направи прекрасно спасяване след удар на Армстронг.

Последва по-тих период, като преобладаваха грешките. Промените и в двата отбора се отразяваха на синхрона в играта им. "Светците" обаче бяха компактни и не оставахя много пространства. В 24-ата минута Исак бе изведен зад защитата от Фримпонг. Той върна към Киеза, чийто изстрел бе отразен от вратаря на гостите.

The Reds to take on Southampton 🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2025

ЛИВЪРПУЛ - САУТХАМПТЪН 0:0



ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Леони, Гомес, Фримпонг, Ендо, Джоунс, Ниони, Нгумоа, Киеза, Исак

САУТХАМПТЪН: Маккарти, Йелерт, Едуардс, Ууд, Куарши, Манинг, Даунинг, Яндер, Армстронг, Сиенца, Арчър

Следвай ни:

Снимки: Imago