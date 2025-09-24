Исак след първия си гол за Ливърпул: С всеки мач навлизам в по-силна форма

Александър Исак е щастлив, че вкара първия си гол за Ливърпул при победата с 2:1 срещу Саутхамптън в мач от “Карабао Къп” във вторник. Той записа минути в трети двубой на "червените" в последната седмица и постепенно навлиза във върхова форма, след като не проведе лятна подготовка с Нюкасъл.

"Радвам се, че играх и вкарах първия ми гол. Особено съм щастлив, че това стана на "Анфилд". Помогнах за победата, така че съм доволен", каза Исак пред ITV Sport.

"Трябваше да вкарам и положението ми преди това, честно казано, но животът на нападателите е такъв. Понякога вкарваш, а понякога пропускаш. Най-важното е да се отърсиш набързо и да си готов за следващото предизвикателство. Просто си играя моята си игра и гледам да не мисля много. Уверен съм във възможностите ми и се старая да се възползвам от шансовете, които получавам. Така мисля аз", добави той, цитиран от БТА.

Срещу Саутхамптън Исак записа втори мач като титуляр за Ливърпул. Той бе на терена 45 минути, преди да бъде заменен за второто полувреме, като не става дума за контузия.

"Чувствам се добре. С всеки изминал мач влизам във все по-добра форма и съм готов за повече. Не мога да кажа, че съм на 100% готов, трудно ми е да преценя. Просто се чувствам отлично и знам, че формата ми е поне толкова добра, че да правя разликата за отбора", завърши Исак.

