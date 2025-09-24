Киеза: Конкуренцията в Ливърпул е голяма, но тя прави футболистите по-силни

Крилото Федерико Киеза няма проблем с голямата конкуренция в атака в Ливърпул и е категоричен, че ако искаше животът му да бъде по-лесен, вече щеше да е потърсил трансфер. Италианецът изигра най-добрия си мач за мърсисайдци при победата с 2:1 срещу Саутхамптън във вторник.

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Киеза записа две асистенции за струвалите на 200 милиона паунда през лятото Александър Исак и Юго Екитике. Негови конкуренти са също така 100-милионното попълнение Флориан Виртц и 17-годишната сензация Рио Нгумоа. "Играя в топ отбор. Може би е сред трите най-силни в света. Това е Ливърпул, нормално е да се подсилват само с най-добрите футболисти. Да, конкуренцията е много голяма и ако странях от нея, щях да поискам да премина в друг отбор. Аз обаче искам да има конкуренция, искам да съм тук. Това ни помага да бъдем по-добри футболисти.

🔥 Chiesa has been phenomenal tonight for Liverpool!



2 assists vs Southampton 👏🇮🇹 pic.twitter.com/yBekO1zCvc — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 23, 2025

Чувствам се по-добре от миналия сезон чисто физически и мисля, че вече имам повече минути от последните две години заедно. Щастлив съм и се надявам това да продължи. Все още не съм на нивото, на което мениджърът ме иска, така че го разбирам като избира състава. Той вижда старанието ми и ми дава повече шансове. Радвам се, че вече имам принос и в мачове от Премиър лийг. В Ливърпул изискването е да го правиш във всички турнири. Мениджърът също държи на това. Ако играеш в този клуб, трябва да бъдеш способен да правиш разликата. За момента всичко върви добре, а аз трябва да си заслужа шансове и в бъдеще", заяви Киеза след снощния двубой за Карабао Къп.

A 🔝 performance from Chiesa 🤩 pic.twitter.com/87yIFRgNxd — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2025

Киеза, който вкара гол и при победата с 4:2 срещу Борнемут, дори вече има собствена песен на трибуните, в която има и обидни думи за бившия му клуб Ювентус. "От миналата година в мен се таи чувство, че трябва да дам повече на феновете. Първите ми мачове от този сезон са добро начало, но трябва да продължавам. Песента ми харесва, няма нищо нередно в нея, но трябва да давам повече. Подкрепата в Ливърпул е просто фантастична", увери той.

🇮🇹 Federico Chiesa now averaged a goal or assist every 86 minutes he has spent on the pitch for #LFC.



He has 7 goal contributions in 603 minutes.



Making an impact every time. pic.twitter.com/sEDfuEsYxk — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 23, 2025

Италианецът обаче не може да играе в Шампионската лига, тъй като с него Ливърпул щеше да прескочи броя на чужденци, които могат да бъдат картотекирани. "Не е приятно, че няма да играя в ШЛ, което е мечта на всеки футболист. Казах обаче на треньора, че това няма да бъде проблем. Ще продължавам да работя и да използвам шансовете, които получавам в Англия. В края на краищата, аз съм професионалист", завърши Киеза.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages