Слот потвърди трогателния жест на Ливърпул към Жота

Колкото и впечатляващо да звучи преди всеки мач на „Анфийлд“, лозунгът You'll Never Walk Alone не е просто химн за славата на Ливърпул. Той представлява цяла философия за английския клуб, както потвърди Арне Слот в интервю за „TNT Sports“. Треньорът на английските шампиони разкри, че клубът е изплатил пълната сума по договора на съпругата на Диого Жота, въпреки трагичната му смърт на 3 юли.

„Собствениците на отбори, както и треньорите, често са подложени на критики, но начинът, по който се справиха с тази ситуация, беше образцов“, заяви нидерландският треньор. „Те изплатиха на съпругата и децата му всички пари, предвидени в договора му. Може би хората смятат, че това е нормално, но във футбола изобщо не е даденост.“

„Невероятно е това, което направиха и нашите фенове“

28-годишният нападател, жертва на трагичен пътен инцидент в Испания заедно с брат си Андре Силва, имаше договор с Ливърпул за още два сезона. Освен дълбоката скръб, причинена от трагедията, „червените“ искаха да подкрепят семейството му по съществен начин. Така те решиха да изплатят цялата сума, предвидена в договора му до 2027 г., която възлиза на около 15,5 милиона евро. Това, което обаче е впечатлило най-много Арне Слот, е реакцията на феновете и играчите му.

„Скръбта, която изпитва целият град, е това, което прави работата ми в този клуб толкова специална. Работя за клуб, който има успехи и организира най-големите паради в света. Но начинът, по който нашите фенове се справиха с тази трагедия, безбройните цветя, които оставиха на паметника... вълнувам се само като си помисля за това.“

И продължи: „Невероятно е това, което направиха нашите фенове. Но и нашите играчи, начинът, по който застанаха до семейството на погребението, беше трогателен.“