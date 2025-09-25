Популярни
  Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул обвърза сензацията Нгумоа

Ливърпул обвърза сензацията Нгумоа

  • 25 сеп 2025 | 17:18
  • 7383
  • 2

Предизвикалият фурор в началото на сезона футболист на Ливърпул Рио Нгумоа подписа първия си професионален договор с клуба. Той е до лятото на 2028 година, след като досегашният изтичаше в края на кампанията.

Нгумоа е на 17 години и блесна в шампионатния мач срещу Нюкасъл на 25 август, когато заби победния гол за 3:2. Общо пък участията му от началото на сезона са четири.

Тийнеджърът играе като флангови нападател. Той пристигна в Академията на мърсисайдци през септември 2024 г., след като преди това беше в Челси.

Английският национал на отбора до 19 години записа и първата си поява в европейските турнири, когато влезе като резерва в мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид на „Анфийлд“ на 17 септември. Иначе Нгумоа дебютира за първия състав при Арне Слот още през януари.

Според "Дейли Мейл" годишната му заплата сега скача от 14 400 на 52 000 паунда, което е възможно най-високото за футболист на Ливърпул, каращ първата си година като професионален играч в клуба.

Талантът е роден в Англия, а родителите му са от Франция и Нигерия.

