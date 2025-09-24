Основната фаза на Лига Европа започва с интересни сблъсъци

Днес стартира основната фаза на Лига Европа. Както миналата седмица бе посветена изцяло на Шампионската лига и имаше мачове от турнира във вторник, сряда и четвъртък, така ще се случи и тази седмица с втория по сила европейски клубен турнир.

Още в ранните мачове, които започват в 19:45, има потенциално българско участие. ПАОК приема Макаби Тел Авив, като в групата на гръцкия тим е възстановилият се от своята контузия Кирил Десподов. В другия ранен двубой Мидтиланд е домакин на един от бившите тимове на българина - Щурм (Грац).

За България от най-голямо значение е гостуването на Лудогорец на шведския шампион Малмьо ФФ. Този двубой е от 22:00 часа, когато ще се изиграят още шест срещи. Най-голям интерес от останалите мачове предизвиква гостуването на Рома на Ница, който е един от бъдещите съперници на Лудогорец. С българския шампион е свързан и друг от любопитните сблъсъци днес - Бетис срещу дебютанта в турнира Нотингам Форест. Андалусийци гостуват във втория кръг именно на "орлите".

Фрайбург приема Базел като изявен фаворит, но останалите мачове от 22:00 часа изглеждат доста по-равностойни. Брага, който миналия месец отстрани Левски, приема Фейенорд, Фенербахче гостува на Динамо (Загреб) в първия си мач в Европа след радялата с Жозе Моуриньо, а Цървена звезда посреща Селтик на "Райко Митич".