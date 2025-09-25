Брага удари Фейенорд в края

Брага победи Фейенорд с 1:0 в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Португалците трябваше доста да се потрудят за трите точки, но успяха да ги приберат в актива си с гол на Фран Наваро в 79-ата минута.

Мачът бе доста оспорван и дори нервен, като и ВАР имаше важни намеси. В 18-ата минута не бе дадена дузпа за Брага, а малко по-късно видеоасистентът привика съдията за потенциален червен картон на Куинтън Мадуро от Фейенорд, но и такъв не бе даден.

В 79-ата минута Брага откри резултата. Домакините организираха контраатака, топката стигна до Фран Наваро, който стреля и с помощта на гредата отбеляза за 1:0.

В края на мача страстите отново се нажежиха, като първо гол на Гонсало Боржеш бе отменен заради засада, а в добавеното време той претендира и за дузпа за нарушение срещу себе си, но и в тази ситуация такава не бе дадена.

В крайна сметка Брага ликува с трите точки, докато Фейенорд остава с нулев актив за момента.