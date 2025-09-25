Рома стартира успешно в Лига Европа с успех във Франция

Популярни
Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
Рома започна успешно кампанията си в Лига Европа и спечелиха гостуването си на Ница с 2:1. И трите попадения в срещата паднаха след почивката, когато първо Еван Ндика (52’) и Джанлука Манчини (55’) дадоха преднина на “вълците”, а резервата Терем Мофи (77’) оформи крайния резултат от дузпа. На трибуните на "Алианц Ривиера" пък бе и собственика на французите Джим Ратклиф, който е съсобственик и в Манчестър Юнайтед.

Двата тима не предложиха кой знае колко атрактивна първа част, когато единствената по-интересна ситуация дойде в последните пет минути, когато Манчини вкара попадение, което обаче бе отменено поради засада. Играчите на Джан Пиеро Гасперини успяха да излязат напред в резултата в началото на втората част, когато реабилитираният в последните два двубоя капитан Лоренцо Пелегрини центрира от корнер, а Ндика засече във вратата. Римляните нанесоха съкрущителен втори удар само три минути по-късно, когато ново центриране отляво, но този път на Цимикас бе реализирано от Манчини. Петнайсетина минути преди края на срещата Менди напредна отдясно, но бе повален в наказателното поле, а Мофи реализира отсъдената дузпа, което се оказа и крайния резултат в срещата.

С този успех Рома постави положително начало на кампанията си в Лига Европа. От своя страна Ница ще има тежка задача и във втория кръг на турнира, когато ще се изправи срещу амбициозния Фенербахче.

