Антони лиши Нотингам Форест от първа победа в Европа от 29 години

Бетис и Нотингам Форест изиграха страхотен двубой на "Ла Картуха" и завършиха при резултат 2:2 сблъсъка си от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Андалусийци, които са следващият съперник на Лудогорец в турнира, поведоха с гол на Седрик Бакамбю в 15-ата минута. Нападателят получи от Антони и стреля под гредата за 1:0. Много бързо обаче английският тим, който дебютира в Лига Европа, стигна до пълен обрат след две попадения на Игор Жезус. В 18-ата минута бразилецът засече от няколко метра след страхотно подаване на Гибс-Уайт, а пет минути след това бе точен с глава след центриране от корнер на Дъглас Луис.

Igor Jesus scored Nottingham Forest’s first European goal in 30 years…



And then scored another five minutes later to put them ahead against Real Betis! 🌳🔴 pic.twitter.com/graD8lyLTT — Premier League (@premierleague) September 24, 2025

В 32-рата минута Жезус бе близо до това да направи хеттрик, но в последния момент ударът му бе блокиран. Малко след това изстрел на Хъдсън-Одой срещна гредата.

След почивката Бетис доминираше и в 85-ата минута бившият играч на Манчестър Юнайтед Антони донесе точката на домакините, след като получи на далечната греда от Рока и стреля точно за 2:2. Така Нотингам Форест не успя да запише първа победа в евротурнирите от 29 години насам, въпреки че изигра много силно първо полувреме. Анге Постекоглу пък все още чака първата си победа начело на Форест.

Ange Postecoglou's first four games as Nottingham Forest's head coach:



❌ 3-0 loss vs Arsenal

❌ 3-2 loss vs Swansea

🤝 1-1 draw vs Burnley

🤝 2-2 draw vs Real Betis



Waiting for that first win after a late equaliser from Real Betis ✅ pic.twitter.com/aMjstRRKPN — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 24, 2025

Снимки: Gettyimages