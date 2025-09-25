Популярни
Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
Антони лиши Нотингам Форест от първа победа в Европа от 29 години

  • 25 сеп 2025 | 00:12
  • 765
  • 1
Бетис и Нотингам Форест изиграха страхотен двубой на "Ла Картуха" и завършиха при резултат 2:2 сблъсъка си от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Андалусийци, които са следващият съперник на Лудогорец в турнира, поведоха с гол на Седрик Бакамбю в 15-ата минута. Нападателят получи от Антони и стреля под гредата за 1:0. Много бързо обаче английският тим, който дебютира в Лига Европа, стигна до пълен обрат след две попадения на Игор Жезус. В 18-ата минута бразилецът засече от няколко метра след страхотно подаване на Гибс-Уайт, а пет минути след това бе точен с глава след центриране от корнер на Дъглас Луис.

В 32-рата минута Жезус бе близо до това да направи хеттрик, но в последния момент ударът му бе блокиран. Малко след това изстрел на Хъдсън-Одой срещна гредата.

След почивката Бетис доминираше и в 85-ата минута бившият играч на Манчестър Юнайтед Антони донесе точката на домакините, след като получи на далечната греда от Рока и стреля точно за 2:2. Така Нотингам Форест не успя да запише първа победа в евротурнирите от 29 години насам, въпреки че изигра много силно първо полувреме. Анге Постекоглу пък все още чака първата си победа начело на Форест.

Снимки: Gettyimages

