11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Малмьо и Лудогорец, които излизат в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Наставникът на българския шампион Руи Мота не залага на нито един българин. Ивайло Чочев остава на пейката за сметка на триото Дуарте-Станич-Нареси. Резерва е и най-скъпата лятна покупка - Калоч. Маркус пък е предпочетен в атака за сметка на Текпетей.

Голямата липса в отбрана е Антон Недялков. Капитанът на разградчани пропуска двубоя поради контузия.

МАЛМЬО - ЛУДОГОРЕЦ

МАЛМЬО: 30. Олсен, 17. Стригер, 18. Йонсон, 19. Рьослер, 25. Бусанело, 38. Болин, 7. Росенгрен, 37. Скогмар, 29. Хакшабанович, 10. Кристиянсен, 32. Гудьонсен

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 2. Андерсон, 15. Куртулуш, 4. Алмейда, 17. Сон, 30. Нареси, 14. Станич, 23. Дуарте, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле