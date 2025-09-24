Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. 11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

  • 24 сеп 2025 | 20:57
  • 4537
  • 6

Станаха ясни стартовите състави на Малмьо и Лудогорец, които излизат в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Наставникът на българския шампион Руи Мота не залага на нито един българин. Ивайло Чочев остава на пейката за сметка на триото Дуарте-Станич-Нареси. Резерва е и най-скъпата лятна покупка - Калоч. Маркус пък е предпочетен в атака за сметка на Текпетей.

Голямата липса в отбрана е Антон Недялков. Капитанът на разградчани пропуска двубоя поради контузия.

МАЛМЬО - ЛУДОГОРЕЦ

МАЛМЬО: 30. Олсен, 17. Стригер, 18. Йонсон, 19. Рьослер, 25. Бусанело, 38. Болин, 7. Росенгрен, 37. Скогмар, 29. Хакшабанович, 10. Кристиянсен, 32. Гудьонсен

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 2. Андерсон, 15. Куртулуш, 4. Алмейда, 17. Сон, 30. Нареси, 14. Станич, 23. Дуарте, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА приветства Христо Янев

ЦСКА приветства Христо Янев

  • 24 сеп 2025 | 15:58
  • 13730
  • 26
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 21039
  • 37
Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

  • 24 сеп 2025 | 15:00
  • 2665
  • 4
Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

  • 24 сеп 2025 | 14:50
  • 3268
  • 10
Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

  • 24 сеп 2025 | 14:41
  • 3281
  • 4
Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

  • 24 сеп 2025 | 13:53
  • 2735
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 102567
  • 279
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 13444
  • 25
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 21039
  • 37
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 35191
  • 53
Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

  • 24 сеп 2025 | 20:55
  • 931
  • 2