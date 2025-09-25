Фрайбург тръгна ударно в Лига Европа

Популярни
Фрайбург
  • 25 сеп 2025 | 00:25
  • 104
  • 0
Фрайбург започна успешно участието си в основната фаза на Лига Европа. Германският тим се наложи с 2:1 над Базел в среща от първия кръг. Патрик Остерхаге в 31-вата и Максимилиан Егещайн в 57-ата минута се разпихаха за домакините, а точен за гостите бе Филип Отеле в 85-ата минута.

Фрайбург поведе в резултата в 31-вата минута. Патрик Остерхаге порази вратата с далечен изстрел по земя, с който не остави шансове на вратаря.

В 57-ата минута резултатът бе удвоен. Максимилиан Егещайн стреля с глава, в първия момент ударът му бе спасен от вратаря, но технологията на голлинията показа, че топката е преминала с целия обем във вратата, а съдията посочи центъра на терена - 2:0.

Базел върна едно попадение чрез Филип Отеле в 85-ата минута, който отбеляза красив гол с удар от границата на наказателното поле.

Силите на гостите обаче не стигнаха за нищо повече и Фрайбург ликува с трите точки. В следващия кръг германците гостуват на Болоня.

Базел пък тепърва има да наваксва и ще се надява на по-добър резултат в домакинството си на Щутгарт във втория кръг.

Снимки: Gettyimages

