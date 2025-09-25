Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче

Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче на старта на основната фаза на Лига Европа. Хърватският гранд се наложи с 3:1 и записа първи три точки в актива си. Дино Бельо реализира два гола за домакините на "Максимир" в 21-вата и 51-вата минута, а третото попадение бе дело на Мунсеф Бакар в 95-ата минута. За гостите точен бе Себастиан Шимански в 25-ата минута.

Динамо пръв откри резултата в мача. В 21-вата минута Дион Бельо получи в наказателното поле, първият му удар бе блокиран, но той бе достатъчно съобразителен да стигне до отбитата топка и при втория опит да я търкулне в мрежата за 1:0.

Фенербахче обаче бързо се върна в мача. В 25-ата минута една отпита топка след корнен попадна в Себастиан Шимански на границата на пеналта и той със силен шут по земя я прати във вратата за 1:1.

В 51-вата минута обаче домакините отново излязоха напред в резултата. Арбер Ходжа прати остър пас пред вратата на съперника, а Дион Бельо протегна крак и засече кълбото за 2:1.

В добавеното време на мача хърватите решиха всичко с трети гол, дело на Мунсеф Бакар в 95-ата минута.

Така Динамо започва отлично участието си в основната фаза на турнира с първи три точки в актива си. Следващият мач на тима е гостуване на Макаби (Тел Авив).

Фенербахче пък си тръгва разочарован от Загреб и тепърва има да наваксва. В следващия кръг турският гранд приема Ница.