Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Загреб)
  3. Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче

Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче

  • 25 сеп 2025 | 00:08
  • 409
  • 0
Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче

Динамо (Загреб) спечели битката с Фенербахче на старта на основната фаза на Лига Европа. Хърватският гранд се наложи с 3:1 и записа първи три точки в актива си. Дино Бельо реализира два гола за домакините на "Максимир" в 21-вата и 51-вата минута, а третото попадение бе дело на Мунсеф Бакар в 95-ата минута. За гостите точен бе Себастиан Шимански в 25-ата минута.

Динамо пръв откри резултата в мача. В 21-вата минута Дион Бельо получи в наказателното поле, първият му удар бе блокиран, но той бе достатъчно съобразителен да стигне до отбитата топка и при втория опит да я търкулне в мрежата за 1:0.

Фенербахче обаче бързо се върна в мача. В 25-ата минута една отпита топка след корнен попадна в Себастиан Шимански на границата на пеналта и той със силен шут по земя я прати във вратата за 1:1.

В 51-вата минута обаче домакините отново излязоха напред в резултата. Арбер Ходжа прати остър пас пред вратата на съперника, а Дион Бельо протегна крак и засече кълбото за 2:1.

В добавеното време на мача хърватите решиха всичко с трети гол, дело на Мунсеф Бакар в 95-ата минута.

Така Динамо започва отлично участието си в основната фаза на турнира с първи три точки в актива си. Следващият мач на тима е гостуване на Макаби (Тел Авив).

Фенербахче пък си тръгва разочарован от Загреб и тепърва има да наваксва. В следващия кръг турският гранд приема Ница.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:52
  • 2960
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 2156
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 1109
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 2398
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 1284
  • 2
Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:40
  • 3810
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 37450
  • 104
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 116579
  • 287
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 18363
  • 29
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 25861
  • 46
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 38533
  • 61
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 10091
  • 0