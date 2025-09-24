Популярни
  2. Щурм (Грац)
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 768
  • 0
Мидтиланд започна успешно кампанията в Лига Европа и спечели с 2:0 домакинството си на Щурм (Грац). Датският тим отбеляза по едно във всяко едно от двете полувремена, но основен виновник за резултата бе вратарят на гостите, който допусна две кошмарни грешки. Оливер Кристенсен (7’) си отбеляза автогол след корнер още в началото на първото полувреме, а домакините удвоиха своята преднина чрез Диао (89’) в края на редовното време след нова грешка на стража.

Срещата се разви отлично за Мидтиланд които успяха да излязат напред още в самото начало на двубоя, когато след корнер и много неумела намеса на Кристенсен топката влетя в мрежата му. Постепенно от Щурм изравниха играта и опитаха да потърсят по-настоятелно изравняване, но така и не създадоха много чисти положения. В крайна сметка домакините успяха да удвоят преднината си в края на двубоя, която Диао стреля от фал, а топката отново влетя в мрежата след нова слаба намеса на вратаря, което и подпечата успеха на датския тим на старта на кампанията в Лига Европа.

Снимки: Imago

