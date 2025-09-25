Популярни
Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  Sportal.bg
  2. Цървена звезда
Марко Арнаутович измъкна Цървена звезда срещу Селтик

  • 25 сеп 2025 | 00:16
  • 252
  • 0

Цървена звезда и Селтик не се победиха в сблъсъка помежду си на "Райко Митич" в Белград от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата завърши при резултат 1:1, като гостите поведоха чрез Келечи Ихеаначо в 56-ата минута, но ветеранът Марко Арнаутович чизравни в 65-ата минута за домакините.

Сърбите започнаха по-силно мача и в 37-ата минута бяха близо до откриване на резултата. Бруно Дуарте опита далечен удар, който разтресе напречната греда.

Гостите поведоха в резултата в 56-ата минута. Бенямин Нигрен напредна с топка в крака и подаде за Келечи Ихеаначо на точката на дузпата, а нигериецът овладя и стреля във вратата за 0:1.

Цървена звезда реагира бързо и в 65-ата минута стигна до изравняване. При едно центриране от корнер топката бе отклонена към Франклин Тебо, той пък я върна във вратарското поле, където Марко Арнаутович я засече в мрежата за 1:1.

Така двата тима записаха по една точка в актива си след първия кръг. Сега за Цървена звезда предстои тежко гостуване на Порто в следващия кръг, докато Селтик приема Брага.

