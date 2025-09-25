Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Популярни
  • 25 сеп 2025 | 08:03
Гран При на Япония поставя началото на традиционното есенно турне на MotoGP из Азия и Австралия. Тук може да намерите програмата на предстоящия състезателен уикенд на „Мотеги“, в чийто край Марк Маркес ще може да си гарантира световната титла в кралския клас за 2025 година. Всички часове са в българско време.

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?
От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

Петък (26 септември):
3:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
3:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
4:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
7:15 часа – Moto3 официална тренировка
8:05 часа – Moto2 официална тренировка
9:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (27 септември):
2:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
3:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
4:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
4:50 часа – MotoGP квалификация
6:45 часа – Moto3 квалификация
7:40 часа – Moto2 квалификация
9:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (28 септември):
3:40 часа – MotoGP загрявка
5:00 часа – Moto3 състезание (17 обиколки)
6:15 часа – Moto2 състезание (19 обиколки)
8:00 часа – MotoGP състезание (24 обиколки)

