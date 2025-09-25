Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Гран При на Япония поставя началото на традиционното есенно турне на MotoGP из Азия и Австралия. Тук може да намерите програмата на предстоящия състезателен уикенд на „Мотеги“, в чийто край Марк Маркес ще може да си гарантира световната титла в кралския клас за 2025 година. Всички часове са в българско време.

От какво се нуждае Маркес, за да стане шампион в Япония този уикенд?

Петък (26 септември):

3:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

3:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

4:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

7:15 часа – Moto3 официална тренировка

8:05 часа – Moto2 официална тренировка

9:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (27 септември):

2:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

3:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

4:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

4:50 часа – MotoGP квалификация

6:45 часа – Moto3 квалификация

7:40 часа – Moto2 квалификация

9:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (28 септември):

3:40 часа – MotoGP загрявка

5:00 часа – Moto3 състезание (17 обиколки)

6:15 часа – Moto2 състезание (19 обиколки)

8:00 часа – MotoGP състезание (24 обиколки)

